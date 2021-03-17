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У Росії ведмідь ганявся за перехожим і потрапив під автобус (відео)

17 березня, 14:25

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Щоб врятуватися від звіра, чоловік вискочив на проїжджу частину

У Росії в місті Нижньовартовськ ведмідь гнався за перехожим і потрапив під автобус. Його вдалося врятувати.

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Про це повідомляє Тelegram-канал "Мегаполис".

Відео: Telegram-канал "Мегаполис"

У Мережі з'явилося відео, як ведмідь напав на перехожого чоловіка, який говорив по телефону. Щоб врятуватися від звіра, чоловік вискочив на проїжджу частину, де автобус і збив тварину.

Звір втік з клітки, яка була на території одного з готелів міста. Власником ведмедя виявився російський бізнесмен, який дав дозвіл на його відстріл.

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Щоб тварину не приспали, зараз їй зоозахисники шукають новий будинок. Поки ведмедя посадили в клітку і відвезли назад у вольєр, з якого він втік.

Фото: Telegram-канал "Мегаполис"

Фото: Telegram-канал "Мегаполис"

Раніше ми писали, що на гірськолижному курорті в Румунії ведмідь гнався за лижником, який спускався схилом. Те, що відбувається, зняли на відео пасажири підйомника.

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Росія ведмідь тварина зоозахисники
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