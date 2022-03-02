У Росії на мітингах проти війни затримують людей літнього віку (відео)

Люди вимагають від Путіна вивести свої війська з України

Люди виходять на мітинги у багатьох містах РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії небайдужі люди продовжують виходити на мітинги проти війни. На них поліція затримує навіть люди похилого віку.

Відповідне відео з'явилося у мережі.

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На кадрах видно, як російські правоохоронці затримують жінку похилого віку через те, що вона вийшла на мітинг проти війни. Крім того, поліцейські в'яжуть інших учасників мітингу.

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