Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Росії підтвердили смерть скандального російського генерала – ВВС

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 16:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку
Три колишні підлеглі Боташева підтвердили інформацію про його загибель
Три колишні підлеглі Боташева підтвердили інформацію про його загибель / Фото: Колаж: Сьогодні

У небі над Україною був збитий і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев. Інформацію про загибель окупанта підтвердили троє його колишніх підлеглих, які підтримували зв'язок після закінчення служби.

Про це пише BBC.

Реклама

Реакція в Росії

Як зазначається, Боташев є найбыльш високопоставленим льотчиком, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку, а один з його колишніх товаришів по службі підтвердив, що в Україні окупант "виконував завдання на Су-25".

"Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети. – Ред.), другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… Все", – розповіли в одному з російських Telegram-каналів.

Водночас BBC пише, що адміністратор каналу видалив цей коментар.

Крім цього, йдеться про те, що окупант мав клас льотчика-снайпера. За даними Міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.

Реклама

Що відомо про скандал з генералом

Канамат Хусеєвич Боташев – генерал-майор збройних сил РФ, 1959 року народження. У 2013 році його звільнили за звинуваченням у знищенні бойового літака Су-27.

Як пишуть російські ЗМІ, Боташев у 2012 році прибув у військову частину 23326-2, де попросив її командира Євгена Олійника, свого товариша, "покатати" на Су-27УБ. Боташев сів у крісло друго пілота і разом з Олійником вони здійснили кілька маневрів у повітрі. Однак Боташев захотів виконати фігуру вищого пілотажу "дзвін", після чого пілоти втратили контроль над машиною і катапультувалися. Їх обох звільнили з лав армії.

Що він робив в Україні

Через його звільнення з лав ЗС РФ, незрозуміло, в якому статусі він брав участь у війні на Донбасі. Не виключено, що Боташев став найманцем у ПВК "Вагнер".

Реклама

Нагадаємо, голова Луганської ОВ повідомляв про знищення ворожого літака Су-25 на території області протягом останньої доби. Також згадувалося, що українські десантники збили в небі над Луганською областю ворожий бойовий літак Су-25, який, ймовірно, пілотував скандальний російський генерал Канамат Боташев. Ліквідацію здійснили в районі Попасної.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 24травня
1
Особовий склад 29350
Особовий склад
2
Літаки 205
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1302
Танки
5
ББМ 3194
ББМ
6
Артилерія 606
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 480
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2213
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Христина Дмитренко – 22-річна біатлоністка, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор, наразі у лавах Нацгвардії захищає Україну від російських окупантів. “Нехай я тимчасово і змінила гвинтівку для біатлону на автомат, але хоч би яка зброя була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях або в армії – стоятиму до кінця. А стріляти я вмію!” – каже чемпіонка-захисниця.
Історія спортсменки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28979.78

Bitcoin Cash (BCH)

187.04

Binance Coin (BNB)

316.23

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

21.39

Litecoin (LTC)

68.29

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,18 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.18

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти