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У Росії наказали знімати ролики про "нелюдське ставлення" українських військових до полонених – Anonymous

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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28 березня, 17:37
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Хакери опублікували документ від 21 березня
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Російській Федерації наказали розробити та поширити ролики з "нелюдським ставленням" українських військових до полонених.

Відповідний наказ опублікували в себе на сторінці у Twitter хакери Anonymous.

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Що в наказі

"Витік документу з Росії з вимогою знімати пропагандистські ролики, щоб дискредитувати ставлення українських силовиків до військовополонених", – зазначили хакери.

У документі від 21 березня 2022 року наголошується, що у зв'язку зі "збільшенням кількості фактів здачі в полон військовослужбовців Збройних сил РФ... та публікаціями різними ЗМІ про доброзичливу поведінку з полоненими на території України" наказано:

1) розробити та поширити серію відеоматеріалівіз "демонстрацією нелюдської поведінки військовослужбовців ЗСУ щодо полонених, які виявили добровільне бажання здатися в полон";

2) розробити та поширити серію графічних матеріалів з "доказами фактів використання підставних осіб під час зйомок брифінгів взятих у полон військовослужбовців ЗС РФ".

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Фото – Anonymous.
Фото – Anonymous.

Нагадаємо, хакери Anonymous опублікували 28 ГБ інформації після злому Центробанку Росії. Документи розіслали в різні точки інтернету.

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