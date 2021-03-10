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У Росії "прикрутили" Twitter: у Роскомнагляді назвали причину

10 березня, 09:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Росіянам урізали швидкість роботи популярної соцмережі через шокуючий контент

Нещодавно у Росії вирішили оштрафувати Twitter, а тепер Роскомнагляд прийняв рішення обмежити швидкість роботи соцмережі в мобільних телефонах і частково на комп'ютерах.

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Про це повідомила пресслужба російського відомства.

Росіяни звинуватили Twitter в тому, що там не був видалений небезпечний контент. За даними відомства, з 2017 року і по сьогоднішній день у соцмережі залишаються матеріали із закликами до вчинення суїциду неповнолітніми, 450 – з дитячою порнографією, 149 – з інформацією про використання наркотиків.

"З метою захисту російських громадян і примусу інтернет-сервісу до виконання законодавства на території РФ, стосовно Twitter з 10 березня 2021 року вжито заходів централізованого реагування, а саме первинне уповільнення швидкості роботи сервісу "згідно з регламентом". Уповільнення буде реалізовано на 100% мобільних пристроях і на 50% стаціонарних пристроях", – йдеться в заяві.

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Якщо ж Twitter не видалить вище зазначений контент, то соцмережу можуть повністю заблокувати в Росії.

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Раніше ми повідомляли, що спільнота найбільших світових компаній – Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify і Vimeo – займатиметься розробкою принципів реагування на шкідливий контент в Мережі.

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Росія Twitter Роскомнагляд

Джерело: Сьогодні

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