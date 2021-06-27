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У Росії п'яні депутати партії Путіна врізалися в човен із сім'єю – загинув чоловік (відео)

27 червня 2021 17:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Депутати "Єдиної Росії" поспішили покинути місце події, у човні залишилася жінка з 5-річною дитиною

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

18 червня в Росії на Волзі катер з п'яними депутатами "Єдиної Росії" врізався в надувний човен, де була сім'я з 5-річною дитиною. Від удару з неї випав 32-річний батько сімейства. Його тіло знайшли тільки 27 червня.

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Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

У човні перебували російські депутати Юрій Краснобаєв і Юрій Погіблов. Вони поспішили втекти з місця пригоди.

Керував катером підлеглий Краснобаєва, інспектор природоохорони Максим Забіров. Попередньо відомо, що він був тверезий, але порушив правила судноводіння, перетинаючи судновий хід під кутом.

Дружина загиблого Дениса Безрукова Ольга розповіла, що катер повернувся через 15 хвилин, встигнувши висадити кілька невстановлених осіб. Депутати ж заперечують її слова, кажуть, що виїхали за рятувальниками і нікого не висаджували.

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У соцмережах обурені, що після всього, що сталося, депутати навіть не спромоглися відвідати вдову, попросити вибачення і запитати, чи потрібна сім'ї якась допомога.

"Як написала мені Ольга Безрукова, ніхто з тих, хто був на моторці, навіть не спробував надати допомогу, хоча на човні вона залишилася з 5-річним сином. Навпаки, катер покинув місце зіткнення і повернувся через 15 хвилин, але нібито з уже меншою кількістю пасажирів (було 5-6, залишилося тільки 3). Кого вони висадили – поки залишається таємницею", - написав депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області на озері Тудора вдень перекинувся катер, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби, трьом вдалося успішно самим дістатися берега, а четвертий пропав безвісті.

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