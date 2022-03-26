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У Росії нині відбуваються два скандальні процеси – Подоляк

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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26 березня, 16:34
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Радник глави ОП заявив, що управлінська еліта РФ намагається сховатися
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Російській Федерації нині розвиваються два скандальні процеси, які є руйнівними для держави-агресора.

Про це заявив у Telegram радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Два процеси

Першим процесом Михайло Подоляк назвав те, що в частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації, але там одразу почалася паніка.

"Щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували... українські спецслужби. Немає жодних сумнівів у тому, що українські специ дуже професійні та легко проводять ІПСО на території Росії", – написав він.

За словами Подоляка, очевидною є спроба в Росії виправдати бажання компенсувати строковиками "дедалі суттєвіші втрати живої сили в межах "геніальної" спецоперації".

Другим процесом, як зазначив радник глави ОП, управлінська еліта РФ категорично намагається сховатися від будь-якої публічності:

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"Геть зникли з коментарійного поля. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу. Найбільш органічний у цьому – Медведєв".

Михайло Подоляк заявив, що поява Дмитра Медведєва в публічному полі вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та "шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля".

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявляв, що принципове рішення, яке зупинить війну Росії проти України, може бути ухвалене лише на переговорах президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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