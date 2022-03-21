У Росії суд заборонив Instagram та Facebook

Компанію Meta в РФ визнали "екстремістською"

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Тверський районний суд Москви заборонив у Росії Instagram та Facebook.

Отже, суд задовольнив позов прокуратури про визнання американської компанії Meta "екстремістською", передає Медиазона.

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Серед претензій до Meta називали публікації у 2016 році фото Адольфа Гітлера в Instagram, ігнорування вимог про видалення закликів до "масових заворушень" напередодні виборів, а 11 березня компанія тимчасово знімала заборону на заклик до насильства стосовно громадян Росії.

Згідно з рішенням суду, позов до Meta задоволено. Рішення про блокування Facebook та Instagram набуває чинності негайно, на месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.

У Росії створили свой аналог Instagram

У Росії вирішили "імпортозамістити" Instagram. За справу взявся однокурсник Павла Дурова, засновника "Вконтакте" та Telegram, Олександр Зобов. Його творіння повністю повторює дизайн Instagram. Зобов вигадав для своєї підробки патріотичну назву "Росграм". До речі, раніше Дуров потролив закриття Instagram.

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На головній сторінці сервісу вказується, що він повністю запрацює 28 березня і буде доступний на Android і iOS. Першим користувачам пропонують "особливі привілеї".