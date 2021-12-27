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У Росії випав з вікна журналіст, який допомагав бойовикам Донбасу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 грудня, 17:53
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Читачі Єгора Просвірніна йшли на Донбас воювати з українською армією
Загиблий у Москві - відомий у Росії націоналіст / Колаж "Сьогодні"
Загиблий у Москві - відомий у Росії націоналіст / Колаж "Сьогодні"

У Москві загинув російський націоналіст, який як журналіст висвітлював діяльність бойовиків на Донбасі. За даними телеграм-каналів, це – 35-річний Єгор Просвірнін, який був головним редактором забороненого Роскомнаглядом інтернет-видання "Супутник і Погром".

Що відомо

Вдень із вікна одного з будинків Тверської випав чоловік. Загиблий виявився відомим націоналістом, блогером Єгором Просвірніним. Він випав із вікна, стискаючи в руках ніж та балончик. Загиблого впізнала дружина. За словами очевидців, той, хто випав з вікна, був голим.

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За даними порталу "Медуза", з жовтня 2013 року "Супутник і погром" працював за моделлю платної підписки, кількість передплатників видання не розкривало. За даними сервісу SimilarWeb, кількість візитів на сайт з початку 2017 року зросла з 1,1 до 1,4 мільйона. Видання підтримувало приєднання Криму до Росії та сепаратистів на Донбасі. Редакція писала, що сотні читачів сайту поїхали воювати на Схід України. Крім того, видання 2014-го, за твердженням самого Просвірніна, за допомогою краудфандингу зібрало гроші на БТР для сепаратистів.

"Супутник" неодноразово вимагали перевірити на екстремізм. У 2015 році, після статті про "цілі та завдання російського націоналізму" (серед іншого, пропонувалося "обрушити Україну" та створити "Російську національну державу"), було порушено кримінальну справу за статтею про екстремізм. У цій статті висловлювалася активна підтримка Новоросії. Про подальший розвиток слідства не повідомлялося.

У 2017 році Роскомнагляд заблокував "Супутник і погром", не пояснивши причин такого рішення.

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Російські журналісти

  • На жаль, сьогодні більшість російських журналістів не вважають, що сусідні країни мають право на незалежність від Москви. Взяти бодай відому пропагандистку Ольгу Скабєєву.
  • Нещодавно на своєму телеграм-каналі Скабєєва запевняла, що російські танки бруду не бояться, отже, війна в Україні може початися взимку.
  • Ще одним відомим пропагандистом є Володимир Соловйов. З ним періодично заочну перепалку влаштовує український журналіст Дмитро Гордон.

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