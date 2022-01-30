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У Росії виступили проти вторгнення в Україну: хто у списку

Павло Заяць Павло Заяць
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30 січня, 21:40
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Відомі росіяни засудили "партію війни" у Кремлі
Відомі росіяни розпочали збір підписів проти війни з Україною. Колаж "Сьогодні"
Відомі росіяни розпочали збір підписів проти війни з Україною. Колаж "Сьогодні"

У Росії політики, діячі культури та представники інтелігенції розпочали збір підписів проти російської агресії щодо України.

30 січня на сайті радіо Ехо Москви з'явилася "Заява прибічників миру проти партії війни у російському керівництві".

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"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. Війна не тільки не відповідає інтересам Росії, а й несе у собі загрозу самому її існуванню", – йдеться у заяві.

Автори попереджають: "Божевільні дії політичного керівництва країни, що штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування в Росії масового антивоєнного руху".

"Ми зробимо все можливе, щоб запобігти війні, а якщо це буде потрібно, то й зупинити її", – наголосили вони.

У заяві йдеться, що громадяни Росії фактично стають заручниками "кримінального авантюризму", на який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії.

"Вони не лише живуть у невизначеності – чи почнеться велика війна, а й спостерігають різке зростання цін та падіння національної валюти", – написано у тексті.

Автори звернення наголосили, що кидають "відкритий та публічний виклик партії війни, яка сформувалася всередині влади".

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Заяву підписали, зокрема, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович, правозахисник Лев Пономарьов, режисер Гаррі Бардін, політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, Борис Вишневський, Леонід Гозман, історик Андрій Зубов, публіцист Андрій Піонтковський та інші.

У Великій Британії показали карту можливого вторгнення РФ

Британські ЗМІ опублікували план можливого вторгнення військ Росії в Україну, в якому передбачено наступ на Київ з території РФ та Білорусі.

Як пише видання The Sun, президент Росії Володимир Путін "майже напевно завдасть обмеженого удару в найближчі десять днів", зокрема і напад на Київ. Також видання опублікувало нову "карту російського вторгнення".

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Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могла застосувати для вторгнення в Україну.

Зі свого боку речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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