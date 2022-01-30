В России выступили против вторжения в Украину: кто в списке

В России ряд политиков, деятелей культуры и представителей интеллигенции начали сбор подписей против российской агрессии в отношении Украины.
30 января на сайте "Эхо Москвы" появилось соответствующее "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".
"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России". Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию", – говорится в заявлении.
По словам авторов обращения, "безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения".
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"Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну", – отметили они.
В заявлении говорится, что граждане России фактически становятся заложниками "криминального авантюризма", в который превращается внешнеполитическая линия России.
"Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты", – говорится в тексте.
Авторы обращения подчеркнули, что они бросают "открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти".
Заявление подписали, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, правозащитник Лев Пономарев, режиссер Гарри Бардин, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, Леонд Гозман, историк Андрей Зубов, публицист Андрей Пионтковский и другие.
В Великобритании показали карту возможного вторжения РФ
Британские СМИ опубликовали план возможного вторжения войск России в Украину, предусматривающий наступление на Киев с территории РФ и Беларуси.
Как пишет издание The Sun, президент России Владимир Путин "почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней", который может включать в себя нападение на Киев. Также издание опубликовало новую "карту российского вторжения".
Угроза нападения России
Многие эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.
В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.