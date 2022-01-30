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В России выступили против вторжения в Украину: кто в списке

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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30 января, 21:40
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Ряд известных россиян осудили "партию войны" в Кремле
Известные россияне начали сбор подписей против войны с Украиной. Коллаж "Сегодня"
Известные россияне начали сбор подписей против войны с Украиной. Коллаж "Сегодня"

В России ряд политиков, деятелей культуры и представителей интеллигенции начали сбор подписей против российской агрессии в отношении Украины.

30 января на сайте "Эхо Москвы" появилось соответствующее "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве".

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"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России". Война не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию", – говорится в заявлении.

По словам авторов обращения, "безумные действия политического руководства страны, толкающие нас к этой черте, неизбежно ведут к формированию в России массового антивоенного движения".

"Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну", – отметили они.

В заявлении говорится, что граждане России фактически становятся заложниками "криминального авантюризма", в который превращается внешнеполитическая линия России.

"Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты", – говорится в тексте.

Авторы обращения подчеркнули, что они бросают "открытый и публичный вызов Партии Войны, которая сформировалась внутри власти".

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Заявление подписали, в частности, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, правозащитник Лев Пономарев, режиссер Гарри Бардин, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Борис Вишневский, Леонд Гозман, историк Андрей Зубов, публицист Андрей Пионтковский и другие.

В Великобритании показали карту возможного вторжения РФ

Британские СМИ опубликовали план возможного вторжения войск России в Украину, предусматривающий наступление на Киев с территории РФ и Беларуси.

Как пишет издание The Sun, президент России Владимир Путин "почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней", который может включать в себя нападение на Киев. Также издание опубликовало новую "карту российского вторжения".

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Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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