У російському Білгороді оголосили набір добровольців

Містянам пропонують вступити в добровільну народну дружину

Дружинники патрулюватимуть місто / Колаж "Сьогодні"

У російському місті Білгород містян запрошують вступити у добровільну народну дружину. Це може бути пов'язано з вибухами на нафтобазі у Білгороді, які були раніше, а також через зруйновану залізницю.

Про це повідомляють РІА Новини.

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"В обов'язки дружинника входить патрулювання вулиць у вечірній та нічний час, а також допомога поліції у забезпеченні правопорядку", – йдеться у повідомленні.

Зруйнована залізниця

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про диверсію. За його словами, біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.

Ніхто не постраждав та не загинув, але зруйновано залізничне полотно. Ця гілка нібито використовувалася для рейкового автобуса Білгород – Нежеголь.

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Шебекіне, де сталася ситуація, знаходиться біля кордону з Україною – з іншого боку розташоване місто Вовчанськ Харківської області.

Росія планує теракти на своїй території, щоб звинуватити Україну

Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням та підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.

Може бути завдано ракетно-бомбових ударів по місту Білгороду або одному з міст Криму, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

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На його думку, провальне виконання плану щодо мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство та ще більше консолідувати його проти українців.

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