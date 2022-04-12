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В российском Белгороде объявили набор добровольцев

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 15:41
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Горожанам предлагают вступить в добровольную народную дружину
Дружинники будут патрулировать город / Коллаж "Сегодня"
Дружинники будут патрулировать город / Коллаж "Сегодня"

В российском городе Белгород горожан приглашают вступить в добровольную народную дружину. Это может быть связано со взрывами на нефтебазе в Белгороде, которые были ранее, а также из-за разрушенной железной дороги.

Об этом сообщают РИА Новости.

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"В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка", – говорится в сообщении.

Разрушенная железная дорога

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о диверсии. По его словам, возле границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.

Никто не пострадал и не погиб, но разрушено железнодорожное полотно. Данная ветка якобы использовалась для рельсового автобуса Белгород – Нежеголь.

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Шебекино, где произошел данная ситуация, находится возле границы с Украиной – с другой стороны расположен город Волчанск Харьковской области.

Россия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.

Могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по городу Белгороду или одному из городов Крыма, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

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По его мнению, провальное выполнение плана по мобилизации в России вынуждает путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.

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