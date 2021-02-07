У російському Дагестані ОМОНівці прямо у відділку поліції вбили колишнього голову села (фото, відео)

Увечері 6 лютого в відділку поліції в російській Махачкалі вбили ексголову дагестанського села Новокулі Абакара Капланова.

Реклама

Як повідомляє Мeduza, в його вбивстві запідозрили двох місцевих ОМОНівців, у яких виникла з Каплановим суперечка через ділянку землі. За непідтвердженими даними, вони вистрілили в нього не менше 36 разів.

За версією слідства, конфлікт стався в кабінеті начальника карного розшуку Радянського РВВС Махачкали.

Як повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на інформоване джерело, його застрелили в кабінеті начальника карного розшуку в Радянському районі Махачкали. Троюрідний брат убитого Рамазан Султанов повідомив, що увечері 6 лютого Капланова "загнали" до РВВС через заяву "щодо якоїсь землі". Він розповів, що вбивство скоїли односельці його брата.

Читайте також: Загадково зниклий олімпійський чемпіон знайдений мертвим в Росії

Реклама

За інформацією Baza, до того, що сталося, можуть бути причетні бійці ОМОНу. Вони вистрілили в Капланова з двох пістолетів Яригіна по 18 разів кожен. Офіційно це не підтверджено, проте в СК підтвердили, що у вбивстві підозрюють двох співробітників Росгвардії, їх вже затримали.

Після вбивства Абакара Капланова біля відділку поліції в Махачкалі зібралися близько 300 жителів села Новокулі, розповіли в республіканському МВС. Родичі і друзі вбитого вимагали, щоб їм видали підозрюваних, стверджує Baza. У натовпі чули постріли, повідомляє РЕН. Для охорони правопорядку на місце прибули 130 поліцейських.

Біля будинку затриманих у справі про вбивство в Махачкалі співробітників Росгвардії виставили охорону.

Фото: Mash

Як повідомляли раніше, в Республіці Інгушетія під час спецоперації був убитий відомий борець-вольник Муслім Євлоєв.

Реклама

Нагадаємо, на Київщині знайшли тіло 30-річного киянина Олександра Сояка, якого два дні розшукували як безвісти зниклого.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама