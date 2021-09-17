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У самоізоляції Путін освоїв електронне голосування (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 вересня, 17:42
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У резиденції в Ново-Огарьово президент Росії проголосував за кандидатів до Держдуми
Путін керує Росією з резиденції в Ново-Огарьово / Колаж "Сегодня"
Путін керує Росією з резиденції в Ново-Огарьово / Колаж "Сегодня"

Президент РФ Володимир Путін, що знаходиться на самоізоляції, в п'ятницю дистанційно проголосував на виборах до Держдуми. Зробив він це в своєму робочому кабінеті в резиденції в Ново-Огарьово.

Про це розповів "Інтерфаксу" прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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Як пройшло у Путіна

"Сьогодні в нашій країні почалося триденне голосування з виборів депутатів Державної думи восьмого скликання. Як бачите, в умовах санітарних обмежень, карантину, я виконав свій громадянський обов'язок онлайн, в електронному форматі. В цілому розраховую на вашу активну позицію. Зробіть свій вибір", – сказав Путін на камеру під час процедури.

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    Електронне голосування на виборах до Держдуми проходить в Москві, в окупованому Севастополі, Курській, Мурманській, Нижегородській, Ростовській і Ярославській областях.

    Незаконні вибори

    • Зараз в Росії проходять вибори до Держдуми, на яких вирішили дати право голосувати жителям окупованого Криму і жителям невизнаних самопроголошених республік на сході України, яким перед цим щедро роздавали російські паспорти.
    • 8 вересня Верховна Рада підтримала постанову "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної думи Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької і Луганської областей".
    • МЗС України висловило протест Росії через проведення виборів до Держдуми на території України.

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