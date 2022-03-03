У слід за "Эхо Москви" у Росії закривають телеканал "Дощ"

Жменька незалежних ЗМІ РФ не може нормально працювати після затвердження нових законів

У Росії один за одним закриваються нечисленні ЗМІ, які, незважаючи на всі тиски з боку влади, намагалися донести громадянам Росії правду про розв'язану міжнародним злочинцем Володимиром Путіним війну в Україні. Наразі заявив про тимчасове призупинення своєї роботи телеканал "Дощ".

Повідомлення про це з'явилося на Фейсбук-сторінці телеканалу.

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Заява

"Телеканал "Дощ" тимчасово припиняє свою роботу. Нам потрібні сили, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємося, що ми повернемося в ефір та продовжимо роботу ", – сказала в ефірі Дощу гендиректор Наталія Сіндеєва.

Раніше про припинення мовлення повідомила популярна радіостанція "Эхо Москви". Головний редактор Олексій Венедиктов заявив, що РФ прийняла рішення позбутися радіостанції, 66% акцій якої належить "Газпром-Медіа Холдінгу".

Раніше Держдума Росії отримала на розгляд законопроект, який забороняє публікувати будь-яку іншу інформацію, крім офіційної. Правдиве слово незабаром у Росії "коштує" 15 років в'язниці.