У Страсбурзі прибрали прапор Росії перед будівлею Ради Європи

Після виключення РФ з Ради Європи з флагштока зняли прапор цієї країни.
"Росія – не Європа", — прокоментували цю подію у Держспецзв’язку.
Також там нагадали, що Рада Європи визнала росію окупантом Придністров'я.
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МЗС рф оголосило 10 березня про вихід з Ради Європи, звинувативши країни ЄС і НАТО в тому, що вони нібито зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування організації".
Ситуація в Україні
- Вранці 16 березня ЗСУ пішли у контрнаступ на деяких оперативних напрямках. Це може докорінно змінити дипломатичні позиції російської та української сторін.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
- У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.