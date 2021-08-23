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"Вербував росіян". У РФ заявили, що ФСБ впіймала "українського шпигуна"

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 серпня, 12:27
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Чоловікові, якого в ФСБ називають "українським шпигуном", загрожує до 20 років в'язниці
У РФ заявили, нібито зловили українця на шпигунстві. Колаж "Сьогодні"
У РФ заявили, нібито зловили українця на шпигунстві. Колаж "Сьогодні"

Російська ФСБ повідомила про затримання в Тулі українця, який нібито намагався дізнатися секретні дані про російське озброєння. У РФ стверджують, що він вербував співробітників оборонних підприємств.

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Про це написали на сайті ФСБ РФ.

Пресслужба написала, що громадянин України затриманий на місці злочину. Він, нібито, за завданням розвідувальних служб України шукав працівників російських оборонних підприємств з числа секретоносіїв.

При цьому ім'я затриманого не вказується. Російські копи почали справу за статтею про шпигунство. Чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі.

Пропаганда Росії

РФ і їх представники на тимчасово окупованих територіях використовують пропаганду як окрему зброю проти України і поширюють фейки про нашу країну. Наприклад, раніше бойовики придумали чергову страшилку про українців. Нібито українські волонтери скинули на окупований Слов'яносербськ листівки у вигляді 100-карбованцевих купюр, які заражені туберкульозом.

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