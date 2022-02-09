У Франції сталася масштабна пожежа у банку, де друкують євро: деталі

Постраждали десятки людей

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Франції 39 осіб постраждали внаслідок пожежі у друкарні грошей центрального банку Banque de France.

Як повідомляє видання France Bleu, інцидент стався у місті Шамальєр у центрі Франції.

Реклама

Пожежа в приміщенні центробанку Франції

Займання було виявлено 9 лютого близько 10-тої години ранку. Влада закликала місцевих жителів залишатися вдома і не відчиняти вікна через дим.

Un incendie touche l'imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur @FBAuvergne pic.twitter.com/9Php5Y8MCB - France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022

Загалом у ліквідації пожежі, яка тривала близько двох годин, було задіяно 70 пожежників.

Реклама

Щонайменше 39 осіб отримали легкі травми, зокрема 10 евакуйованих. Серед постраждалих та двоє пожежників.

Частина будівлі центробанку Франції, де друкуються гроші, не постраждала. Наразі триває розслідування причин займання.

Реклама

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?