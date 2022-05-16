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Війна в Україні триває не так, як планувала Москва. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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16 травня, 14:00
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Військам РФ не вдалося взяти Київ; вони відступають з-під Харкова і наступ на Донбас застопорився. Фото: колаж "Сьогодні"
Військам РФ не вдалося взяти Київ; вони відступають з-під Харкова і наступ на Донбас застопорився. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють розгром російських військ на переправі через Сіверський Донець, відтиснення їх від Харкова, а також зрив графіка наступу на Донбас.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Розгром на переправі через Сіверський Донець став катастрофою армії РФ

Американська газета The New York Times пише, що розгром російських сил на переправі через Сіверський Донець став військовою катастрофою для російської армії. Супутникові знімки показують, що українська артилерія зруйнувала кілька російських понтонних мостів та розбила щільне зосередження російських військ та техніки навколо річки. Інститут вивчення війни, посилаючись на аналіз, заснований на загальнодоступних знімках, зазначив, що могло бути до 485 убитих або поранених російських солдатів та знищено понад 80 одиниць техніки.

Війна в Україні триває не так, як планувала Москва

Видання The Wall Street Journal цитує генсека НАТО, який уперше з початку війни Росії проти України заявив, що Україна може перемогти.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва", – заявив Йенс Столтенберг, додавши, що військам РФ не вдалося взяти Київ, вони відступають з околиць Харкова і їхній головний наступ на Донбас застопорився.

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Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо Європейський Союз не домовиться про заборону на всій території ЄС у наступному наборі санкцій. Ввести нафтове ембарго закликають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго через проект #StopBloodyEnergy.

Наступ Росії на Донбас "значно відстав від графіка"

Міжнародне агентство новин Reuters пише, що Росія втратила близько третини сухопутних бойових сил, розгорнутих у лютому, а її наступ на Донбас "значно відстав від графіка". Окрім втрати великої кількості людей та значної кількості військової техніки, Росія постраждала від економічних санкцій, тоді як західні держави надали Україні військову допомогу. Україна розмістила багато своїх нових американських гаубиць М-777 на передовий, а Вашингтон доставив усе крім однієї з 90 артилерійських одиниць, які вони мали надіслати.

ВСУ відтіснили росіян від Харкова та підійшли до кордону з РФ

Французька газета LeFigaro інформує, що українські сили, які захищають Харків, наблизилися до кордону з Росією. Україна повернула собі територію на північному сході, витіснивши російські війська, що оточили Харків.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мужня тероборона ЗСУ міста Харкова витіснила російських окупантів та вийшла на ділянку державного кордону. Це ще один крок до перемоги. Українські захисники також звернулися до президента Володимира Зеленського.

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Герої не вмирають!

Віддав життя, рятуючи побратимів… Микола Володимирович Цюрик - солдат ЗСУ з міста Камінь-Каширський, Волинь. На війні - з перших днів. Загинув під час бойового завдання: дав можливість побратимам відступити, прикривши їх від ворога. Його так шанували в рідному містечку, що оголосили триденну жалобу. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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Олексій Ковалевський - солдат 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. До війни - оператор телеканалу “Україна 24”. Нині боронить рідну землю від російських окупантів на сході. За особисту мужність, військові заслуги та ефективне знищення ворожих ДРГ нагороджений бойовою медаллю. Пишаємось колегою!
Слава Україні!
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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