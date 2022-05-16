Війна в Україні триває не так, як планувала Москва. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

Військам РФ не вдалося взяти Київ; вони відступають з-під Харкова і наступ на Донбас застопорився. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють розгром російських військ на переправі через Сіверський Донець, відтиснення їх від Харкова, а також зрив графіка наступу на Донбас.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Розгром на переправі через Сіверський Донець став катастрофою армії РФ

Американська газета The New York Times пише, що розгром російських сил на переправі через Сіверський Донець став військовою катастрофою для російської армії. Супутникові знімки показують, що українська артилерія зруйнувала кілька російських понтонних мостів та розбила щільне зосередження російських військ та техніки навколо річки. Інститут вивчення війни, посилаючись на аналіз, заснований на загальнодоступних знімках, зазначив, що могло бути до 485 убитих або поранених російських солдатів та знищено понад 80 одиниць техніки.

Війна в Україні триває не так, як планувала Москва

Видання The Wall Street Journal цитує генсека НАТО, який уперше з початку війни Росії проти України заявив, що Україна може перемогти.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва", – заявив Йенс Столтенберг, додавши, що військам РФ не вдалося взяти Київ, вони відступають з околиць Харкова і їхній головний наступ на Донбас застопорився.

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Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо Європейський Союз не домовиться про заборону на всій території ЄС у наступному наборі санкцій. Ввести нафтове ембарго закликають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго через проект #StopBloodyEnergy.

Наступ Росії на Донбас "значно відстав від графіка"

Міжнародне агентство новин Reuters пише, що Росія втратила близько третини сухопутних бойових сил, розгорнутих у лютому, а її наступ на Донбас "значно відстав від графіка". Окрім втрати великої кількості людей та значної кількості військової техніки, Росія постраждала від економічних санкцій, тоді як західні держави надали Україні військову допомогу. Україна розмістила багато своїх нових американських гаубиць М-777 на передовий, а Вашингтон доставив усе крім однієї з 90 артилерійських одиниць, які вони мали надіслати.

ВСУ відтіснили росіян від Харкова та підійшли до кордону з РФ

Французька газета LeFigaro інформує, що українські сили, які захищають Харків, наблизилися до кордону з Росією. Україна повернула собі територію на північному сході, витіснивши російські війська, що оточили Харків.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мужня тероборона ЗСУ міста Харкова витіснила російських окупантів та вийшла на ділянку державного кордону. Це ще один крок до перемоги. Українські захисники також звернулися до президента Володимира Зеленського.

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