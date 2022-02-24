"Ви знаєте, що таке смерть": відео затримання противників війни з Україною у Москві

У російській столиці рахунок затриманих іде на десятки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Москви поліція затримує протестувальників проти війни з Україною.

Зокрема, чоловік вийшов із антивоєнним плакатом до меморіалу містам-героям біля кремлівської стіни. Його акцію припинили півдесятка поліцейських, плакат відібрали.

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"Зараз бомблять Україну, людей мирних бомблять в Україні. Там мої дві сестри та мама. Що ви знаєте? Ви знаєте, що таке смерть, що таке війна?" – звернувся учасник пікету до поліцейських.

Видання Медіазона повідомляє, що в Москві в Новопушкінському сквері силовики затримали жінку у футболці "*** війні".

На Пушкінській площі протестувальники скандували "Ні війні", поліція затримала щонайменше 14 осіб.

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Зеленський звернувся до росіян

Президент України звернувся до росіян та закликав їх зупинити свою владу, яка пішла на Україну війною.

"Якщо ви нас чуєте, якщо ви нас розумієте, якщо розумієте, що наступаєте на незалежну країну – будь ласка, виходьте на площі, звертайтеся до президента своєї країни. Ми, українці, перебуваємо на своїй землі. Ви – росіяни, зараз ваші військові розпочали війну у нашій країні. Я б дуже хотів, щоб ви висловилися на Красній площі або на інших вулицях вашої столиці в Москві, Петербурзі та інших містах РФ. Не тільки в Instagram", – сказав Зеленський.

Росія напала на Україну