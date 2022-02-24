"Ви знаєте, що таке смерть": відео затримання противників війни з Україною у Москві

У центрі Москви поліція затримує протестувальників проти війни з Україною.
Зокрема, чоловік вийшов із антивоєнним плакатом до меморіалу містам-героям біля кремлівської стіни. Його акцію припинили півдесятка поліцейських, плакат відібрали.
"Зараз бомблять Україну, людей мирних бомблять в Україні. Там мої дві сестри та мама. Що ви знаєте? Ви знаєте, що таке смерть, що таке війна?" – звернувся учасник пікету до поліцейських.
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Видання Медіазона повідомляє, що в Москві в Новопушкінському сквері силовики затримали жінку у футболці "*** війні".
На Пушкінській площі протестувальники скандували "Ні війні", поліція затримала щонайменше 14 осіб.
Зеленський звернувся до росіян
Президент України звернувся до росіян та закликав їх зупинити свою владу, яка пішла на Україну війною.
"Якщо ви нас чуєте, якщо ви нас розумієте, якщо розумієте, що наступаєте на незалежну країну – будь ласка, виходьте на площі, звертайтеся до президента своєї країни. Ми, українці, перебуваємо на своїй землі. Ви – росіяни, зараз ваші військові розпочали війну у нашій країні. Я б дуже хотів, щоб ви висловилися на Красній площі або на інших вулицях вашої столиці в Москві, Петербурзі та інших містах РФ. Не тільки в Instagram", – сказав Зеленський.
Росія напала на Україну
- Президент Росії Володимир Путін заявив у ніч на 24 лютого, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Після цього розпочалися ракетні обстріли по всій Україні.
- Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Тривають артилерійські обстріли кордону.
- У місті Ніжині Чернігівської області було обстріляно командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
- У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
- Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжується обстріл об'єктів військової інфраструктури.
- У Києві звучали сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.