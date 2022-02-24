Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Ви знаєте, що таке смерть": відео затримання противників війни з Україною у Москві

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 19:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У російській столиці рахунок затриманих іде на десятки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Москви поліція затримує протестувальників проти війни з Україною.

Зокрема, чоловік вийшов із антивоєнним плакатом до меморіалу містам-героям біля кремлівської стіни. Його акцію припинили півдесятка поліцейських, плакат відібрали.

Реклама

"Зараз бомблять Україну, людей мирних бомблять в Україні. Там мої дві сестри та мама. Що ви знаєте? Ви знаєте, що таке смерть, що таке війна?" – звернувся учасник пікету до поліцейських.

Видання Медіазона повідомляє, що в Москві в Новопушкінському сквері силовики затримали жінку у футболці "*** війні".

На Пушкінській площі протестувальники скандували "Ні війні", поліція затримала щонайменше 14 осіб.

Реклама

Зеленський звернувся до росіян

Президент України звернувся до росіян та закликав їх зупинити свою владу, яка пішла на Україну війною.

"Якщо ви нас чуєте, якщо ви нас розумієте, якщо розумієте, що наступаєте на незалежну країну – будь ласка, виходьте на площі, звертайтеся до президента своєї країни. Ми, українці, перебуваємо на своїй землі. Ви – росіяни, зараз ваші військові розпочали війну у нашій країні. Я б дуже хотів, щоб ви висловилися на Красній площі або на інших вулицях вашої столиці в Москві, Петербурзі та інших містах РФ. Не тільки в Instagram", – сказав Зеленський.

Росія напала на Україну

  • Президент Росії Володимир Путін заявив у ніч на 24 лютого, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Після цього розпочалися ракетні обстріли по всій Україні.
  • Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромів, військових складів у Києві, Харкові та Дніпрі. Тривають артилерійські обстріли кордону.
  • У місті Ніжині Чернігівської області було обстріляно командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.
  • У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.
  • Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що продовжується обстріл об'єктів військової інфраструктури.
  • У Києві звучали сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Світ"
Наші автори
Ірина Ковальчук Оце так поворот – Фінляндія вступає до НАТО Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Сергій Мартинець "Не думали, що їдемо вбивати": під Черніговом здався взвод розвідників РФ (фото) Сергій Мартинець · Випускаючий Влада Сьогодні
Богдан Амінов The Guardian: Захоплення портів та розширення "республік" замість вторгнення – новий план Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Творча команда
Гаряча точка: Казахстан
Більше новин
Всі новини
Влада
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Північноатлантичний дайджест
Більше про НАТО
Всі новини
Україна
Показати ще
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Загроза війни з Росією
Докладніше
Всі новини
Гроші
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1 /2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1 /2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти