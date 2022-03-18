Викликають на допити та "шиють" статті. Українців у Москві почала "кошмарити" ФСБ

У РФ спецслужби почали перевіряти українців та виписувати їм протоколи за порушення, яких не було – одного хлопця судили за лайку на вокзалі

У Москві викликають на допити українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітникам МВС та ФСБ Росії наказали ретельно перевіряти всіх громадян України, які проживають у Москві. Після початку війни їх викликають на допити поліції, оглядають їх мобільні телефони та обшукують квартири.

Про це повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Інфо".

Реклама

Студент з українським громадянством розповів, що як тільки РФ напала на Україну, його викликали до університету на розмову із працівником ФСБ. Після цього хлопець вирішив поїхати до Риги. У нього та інших українців поліцейські перевірили паспорти, після чого частину з них відвезли до відділку.

"Нас сфотографували, зняли відбитки пальців. Відбитки пальців за останній місяць у мене брали чотири рази і жодного разу не знайшли їх у базі даних. Ми пройшли якийсь опитувальник: як звуть, де навчаєшся. Опитування проводили поліцейські, потім їх змінив ФСБшник" , – сказав співрозмовник видання.

Після цього йому та ще п'ятьом українцям виписали протоколи за статтею "дрібне хуліганство". Там вказувалося, що студент використовував нецензурну лексику на вокзалі. Далі над хлопцем був суд, який присудив йому 5 діб. Після цього студенту вдалося покинути Росію.

Реклама

Ще одна українка, яка працює у сфері обслуговування в Москві, розповіла, що її та її знайому викликали до поліції на допит. Силовики оглянули їхні телефони та питали, чи є в українців "заборонена література" та "націоналістична символіка".

РФ збирає добровольців з інших країн для війни з Україною

Командування ЗС РФ продовжує вживати заходів дляпоповнення втрат особового складу з допомогою іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболли.

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій у місті. Водночас, за наявною інформацією, метою вищезгаданих бойовиків є не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.