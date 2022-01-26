"Завдання – домовитися щодо Мінська": перша заява Кремля після "нормандської зустрічі"

Дмитро Козак зазначив, що у Парижі відбулася непроста розмова

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод.

Про це заявив заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після зустрічі радників лідерів "нормандського формату".

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"На зустрічі "четвірки" в Парижі відбулася непроста, але досить відверта розмова", – сказав він.

За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, фото – kremlin.ru

Також він зазначив, що наступні переговори політичних радників лідерів "нормандського формату" відбудуться за два тижні у Берліні.

За словами Козака, за два тижні можна буде провести "інвентаризацію виконання домовленостей щодо врегулювання українського конфлікту".

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Що говорили в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде", – сказав він.

"Нормандські переговори"

6 січня Еммануель Бонн та Йєнс Плетнер побували з візитом у Москві, де обговорювали українське питання з представником Кремля Дмитром Козаком. А за день до цього Андрій Єрмак їх перехопив та переговорив із ними по телефону.

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7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року. Саміт, що відбувся в Єлисейському палаці, став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.

Офіс президента сподівався організувати "нормандську зустріч" до закінчення каденції канцлера ФРН Ангели Меркель. Але в Німеччині за цей час вже встигли провести вибори та оголосити ім'я нового канцлера.