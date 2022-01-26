"Завдання – домовитися щодо Мінська": перша заява Кремля після "нормандської зустрічі"

Першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод.
Про це заявив заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак після зустрічі радників лідерів "нормандського формату".
"На зустрічі "четвірки" в Парижі відбулася непроста, але досить відверта розмова", – сказав він.
За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.
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Також він зазначив, що наступні переговори політичних радників лідерів "нормандського формату" відбудуться за два тижні у Берліні.
За словами Козака, за два тижні можна буде провести "інвентаризацію виконання домовленостей щодо врегулювання українського конфлікту".
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Що говорили в Україні
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих республік "ЛНР" та "ДНР".
"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде", – сказав він.
"Нормандські переговори"
6 січня Еммануель Бонн та Йєнс Плетнер побували з візитом у Москві, де обговорювали українське питання з представником Кремля Дмитром Козаком. А за день до цього Андрій Єрмак їх перехопив та переговорив із ними по телефону.
7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки". Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року. Саміт, що відбувся в Єлисейському палаці, став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.
Офіс президента сподівався організувати "нормандську зустріч" до закінчення каденції канцлера ФРН Ангели Меркель. Але в Німеччині за цей час вже встигли провести вибори та оголосити ім'я нового канцлера.