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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Журналісти РФ "злили" секретний темник від Путіна по Україні

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18 лютого, 18:04
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Кремль зазначив, як правильно висвітлювати події навколо можливого вторгнення РФ в Україну
Можна брехати, вказівка журналістам надійшла / Колаж "Сьогодні"
Можна брехати, вказівка журналістам надійшла / Колаж "Сьогодні"

Російським журналістам надійшла з Кремля вказівка, як "правильно" подавати інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну і про дії західних країн щодо запобігання цього вторгнення.

Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Телеграм.

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"Російські журналісти, які хочуть запобігти повномасштабній війні з Україною (є і такі), скинули цікавий документ. Вказівка зі стратегічних месиджів, що надійшла з адміністрації президента Росії всім керівникам новинних агентств і телеканалів. Тобто, "темник" по-нашому" , – написав український журналіст.

Вказівка з Кремля

У кремлівському темнику написано:

  1. У новинах та ток-шоу необхідно пов'язувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та міністра оборони РФ Сергія Шойгу з заявами представника Генштабу ЗС РФ Ігоря Конашенкова. Чому позиція Заходу змінилася? Тому що вони злякалися твердої та послідовної позиції Росії.
  2. Постійно давати заяву Конашенкова щодо відведення військ Росії після навчань. "Показувати завантаження техніки, особового складу та, обов'язково, їхнє прибуття до пунктів постійної дислокації".
  3. Наголошувати на словах посла США в Росії Джона Салліван про плани з бомбардування, міністра оборони Великої Британії Елізабет Трас про напад "у будь-який момент", публікації Bloomberg з датами нападу на Україну – вже п'ять разів оголошували наступ.
  4. За прийнятими рішеннями журналістам зосередитися на наступних месиджах:
  • ми досягли діалогу зі США та НАТО,
  • ми "остудили" шалені голови у Києві,
  • всі вже відчули нашу силу і відчуватимуть її надалі.

Обстановка

У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію з Донбасу жінок та дітей у Ростовську область Росії та про те, що зараз там відбувається. Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Натомість Володимир Путін заявив, щоб урегулювати ситуацію на Донбасі Київ має сісти за стіл переговорів із представниками терористичних "Л/ДНР".

17 лютого на екстреному засіданні ООН представник США вимагав захистити Україну від агресії Москви.

Все це відбувається перед початком 58-ї Мюнхенської конференції з безпеки, у якій очікується участь Володимира Зеленського

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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