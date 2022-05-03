Байден хоче в Україну, але наразі таких планів немає — Псакі

Попри візити до Києва низки американських посадовців, у Білому домі наразі не планують візит в Україну президента Джо Байдена.
Про це повідомляє CNN.
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"Наразі планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінку… Як ви знаєте, наша мета — знову відкрити посольство, щоб наші дипломати повернулися туди, не просто їздили туди-сюди, а були присутні в країні, і я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але на даний момент таких планів в роботі немає", — заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Вона також натякнула на те, що найближчим часом США можуть анонсувати новий пакет допомоги союзникам, в першу чергу – Україні. За її словами, напередодні російського "Дня Перемоги", США планують додаткові кроки, щоб відзначити підтримку українців і європейців у певній якості найближчими днями. Втім, від уточнень прессекретарка Білого дому відмовилася.
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Байден вже мав розмову з членами делегації Конгресу на чолі зі спікером Пелосі, які на цих вихідних відвідали Україну, але планує з цього приводу провести "більш розширений брифінг, коли вони повернуться".
Що кажуть у Конгресі?
Візит президента США Джо Байдена в Україну планується, однак відбудеться лише після того, як це стане можливим.
Розповідаючи про зустріч делегації членів Конгресу США з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 травня, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф анонсував поїздку Байдена в Україну.
"Думаю, президентський візит розглядається, питання лише в тому, як скоро це стане можливим", – зазначив Шифф.
За його словами, "це лише питання часу".