Байден хоче в Україну, але наразі таких планів немає — Псакі

Ймовірно, найближчим часом президент США в нашу країну не приїде

Псакі розповіла, чи планується візит Байдена в Україну/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Попри візити до Києва низки американських посадовців, у Білому домі наразі не планують візит в Україну президента Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

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"Наразі планів немає, і, очевидно, ми продовжимо оцінку… Як ви знаєте, наша мета — знову відкрити посольство, щоб наші дипломати повернулися туди, не просто їздили туди-сюди, а були присутні в країні, і я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але на даний момент таких планів в роботі немає", — заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона також натякнула на те, що найближчим часом США можуть анонсувати новий пакет допомоги союзникам, в першу чергу – Україні. За її словами, напередодні російського "Дня Перемоги", США планують додаткові кроки, щоб відзначити підтримку українців і європейців у певній якості найближчими днями. Втім, від уточнень прессекретарка Білого дому відмовилася.

Байден вже мав розмову з членами делегації Конгресу на чолі зі спікером Пелосі, які на цих вихідних відвідали Україну, але планує з цього приводу провести "більш розширений брифінг, коли вони повернуться".

Що кажуть у Конгресі?

Візит президента США Джо Байдена в Україну планується, однак відбудеться лише після того, як це стане можливим.

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Розповідаючи про зустріч делегації членів Конгресу США з президентом Володимиром Зеленським у Києві 1 травня, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф анонсував поїздку Байдена в Україну.

"Думаю, президентський візит розглядається, питання лише в тому, як скоро це стане можливим", – зазначив Шифф.

За його словами, "це лише питання часу".

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