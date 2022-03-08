Байден: Україна ніколи не стане перемогою для Путіна

Президент США захоплений опором українців військам РФ

Путін не переможе Україну, вважає Байден / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Україна рішуче чинить опір агресії РФ, і вже на цьому етапі війни зрозуміло, що Україна не стане для господаря Кремля Володимира Путіна перемогою — про це заявив у своєму зверненні президент США Джо Байден.

"Останні два тижні українці надихають світ своєю хоробрістю, своєю повною рішучістю жити вільно. Українці демонструють, що не дадуть Путіну просто взяти те, що він хоче", — сказав Байден.

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Президент США зазначив, що низка світових лідерів закликає Росію до припинення вогню, повернення до дипломатичних шляхів, покращення гуманітарної ситуації, однак Путін, очевидно, свідомо йде обраним шляхом, хоч би чого це коштувало.

"Росія може продовжити просування жахливою ціною, але одне вже зрозуміло: Україна ніколи не стане для Путіна "перемогою". Путін може взяти місто, але ніколи не зможе контролювати країну. І якщо ми не відреагуємо на те, як Путін зазіхнув на мир та стабільність у світі, ціна цього для свободи і для американського народу в майбутньому буде вищою", – зазначив Байден.

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Раніше Байден повідомив, що попросив Конгрес виділити 12 млрд доларів на підтримку України.

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