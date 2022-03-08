Байден: Україна ніколи не стане перемогою для Путіна

Україна рішуче чинить опір агресії РФ, і вже на цьому етапі війни зрозуміло, що Україна не стане для господаря Кремля Володимира Путіна перемогою — про це заявив у своєму зверненні президент США Джо Байден.
"Останні два тижні українці надихають світ своєю хоробрістю, своєю повною рішучістю жити вільно. Українці демонструють, що не дадуть Путіну просто взяти те, що він хоче", — сказав Байден.
Президент США зазначив, що низка світових лідерів закликає Росію до припинення вогню, повернення до дипломатичних шляхів, покращення гуманітарної ситуації, однак Путін, очевидно, свідомо йде обраним шляхом, хоч би чого це коштувало.
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"Росія може продовжити просування жахливою ціною, але одне вже зрозуміло: Україна ніколи не стане для Путіна "перемогою". Путін може взяти місто, але ніколи не зможе контролювати країну. І якщо ми не відреагуємо на те, як Путін зазіхнув на мир та стабільність у світі, ціна цього для свободи і для американського народу в майбутньому буде вищою", – зазначив Байден.
Раніше Байден повідомив, що попросив Конгрес виділити 12 млрд доларів на підтримку України.
Війна в Україні: ситуація 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч військам РФ. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- У Київській області понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. "Зелені коридори" потрібні в таких містах та селищах, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличи, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- У Мережі з'явилися документальні свідоцтва про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках Сум, завданих цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти.
- У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
- У Снігурівці Миколаївської області українські військові взяли у полон групу російських військових.
- Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для того, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів.