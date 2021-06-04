Байден вніс до "чорного списку" Huawei і ще 58 китайських компаній

Американцям заборонили інвестувати у виробників телекомунікаційного обладнання і авіатехніки, а також будівельні компанії Китаю

Джо Байден зробив заяву. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ, який забороняє американцям інвестувати майже в 60 китайських компаній, які "підривають безпеку США". У чорному списку очікувано опинилася і Huawei Technologies Co, яку підозрюють в роботі на уряд КНР.

Реклама

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Білого дому.

"Цей указ дозволить Сполученим Штатам забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку і демократичні цінності США і наших союзників", – йдеться в заяві.

Крім Huawei у чорному списку опинилися ще 58 китайських компаній, серед яких як телекомунікаційні так і виробники авіатехніки і будівельні корпорації.

Заборона набуде чинності 2 серпня 2021 року.

Реклама

"Цей указ забороняє підтримувати китайський оборонний сектор американськими інвестиціями і розширює можливості уряду США реагувати на загрози китайських компаній у сфері технологій стеження", – також йдеться у заяві.

Нагадаємо, в травні 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про введення в країні надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури, що дозволяє накладати заборону на комерційні угоди, що становлять, на думку адміністрації США, загрозу для безпеки країни.

У грудні 2020 року в Держдепі не виключали, що уряд США надасть Україні фінансову допомогу для покриття різниці в ціні на обладнання 5G Huawei та інших постачальників телекомунікаційних послуг, щоб наша країна відмовилася від співпраці з цією компанією.