Блінкен: Посольство США в Україні незабаром відновить роботу

Американські дипломати нещодавно повернулися в нашу країну

Блінкен заявив, що уже незабаром посольство США в Україні працюватиме/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві знову відновить свою роботу посольство США. Американські дипломати вже повернулися в Україну.

Про це повідомляє NBC News.

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"Американські дипломати повернулися в Україну після декількох тижнів роботи в Польщі", — сказав Блінкен високопоставленим дипломатам країн НАТО на зустрічі в Берліні.

Також він зазначив:

"Ми приймаємо всі необхідні запобіжні заходи, але ця робота триває, і ми відновимо роботу".

Крім того, Блінкен додав, що США будуть продовжувати впроваджувати нові санкції, експортний контроль і дипломатичний тиск на Росію до тих пір, поки це необхідно. Тим часом дипломат сказав, що США підтримують зусилля ЄС по досягненню незалежності від російської енергетики, і сказав, що США також роблять ряд кроків, щоб допомогти, включаючи перенаправлення значних поставок газу в Європу.

Посольство Німеччини відновило роботу у Києві

Посольство Німеччини відновило свою роботу у Києві у вівторок, 10 травня. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла прапор біля будівлі посольства. За її словами, посольство відкривається з "мінімальною присутністю" дипломатів і працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анки Фельдгузен.

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"Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу у Києві. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла німецький прапор біля будівлі посольства", – заявили у посольстві.

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