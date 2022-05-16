Блинкен: Посольство США в Украине вскоре возобновит работу

Американские дипломаты недавно вернулись в нашу страну

Блинкен заявил, что уже вскоре посольство США в Украине будет работать/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве снова возобновит свою работу посольство США. Американские дипломаты уже вернулись в Украину.

Об этом сообщает NBC News.

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"Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы в Польше", — сказал Блинкен высокопоставленным дипломатам стран НАТО на встрече в Берлине.

Также он отметил:

"Мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа продолжается, и мы возобновим работу".

Кроме того, Блинкен добавил, что США будут продолжать внедрять новые санкции, экспортный контроль и дипломатическое давление на Россию до тех пор, пока это необходимо. Между тем, дипломат сказал, что США поддерживают усилия ЕС по достижению независимости от российской энергетики, и сказал, что США также предпринимают ряд шагов, чтобы помочь, включая перенаправление значительных поставок газа в Европу.

Посольство Германии возобновило работу в Киеве

Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве во вторник, 10 мая. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла флаг возле здания посольства. По ее словам, посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с присутствием посла Анки Фельдгузен.

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"Мы вернулись! Вчера Посольство Германии возобновило свою работу в Киеве. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла немецкий флаг возле здания посольства", – заявили в посольстве.

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