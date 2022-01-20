Було дуже продуктивно! Блінкен оцінив візит до Києва

Блінкен залишився задоволений своїм візитом до Києва і продовжуватиме підтримувати Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Колаж: Сьогодні

США продовжуватимуть зміцнювати свої відносини з Україною для стримування російської агресії. Про це у своєму Twitter написав Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи свою подорож.

За його словами, для Штатів зараз важливо підтримувати територіальну цілісність України.

Реклама

"Поїздка до Києва була продуктивною. Під час свого візиту я підтвердив нашу незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. США віддані зміцненню відносин з Україною, у міру того, як працюють над стримуванням подальшої російської агресії. Наступна зупинка – Берлін", – написав він.

Візит Блінкена в Україну

19 січня до Києва з офіційним візитом прилітав держсекретар США Ентоні Блінкен. Відправитися в Україну його попросив президент США Джо Байден.

Блінкен розповів, що для його візиту в Україну було три причини:

підтвердити підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України з боку Сполучених Штатів;

обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, яку представники США завершили разом із Росією;

провести консультацію стосовно наступних дій.

Також він у ході робочого візиту зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

Реклама

Блінкен під час свого візиту до Києва попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну в найкоротші строки.

Крім того, він дав інтерв'ю керівнику "Голосу Америки" у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, яке транслював телеканал "Україна".

Додамо, після візиту в Україну Ентоні Блінкен вирушив до Німеччини, а після цього зустрінеться у Женеві із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Реклама

Напередодні свого візиту до Києва держсекретар США пояснив, чому для Штатів важливо захищати Україну і чим може обернутися для світу безкарність Росії.