Дії РФ викликають жаль. Реакція США на заходи у відповідь на санкції

Представник Держдепартаменту вважає, що США залишають за собою право відповісти Росії

Після того як РФ ввела санкції у відповідь проти Сполучених Штатів, представник Держдепартаменту США назвав кроки Росії ескалаціоннимі і гідними жалю.

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Про це повідомляє CNN.

"Наші недавні дії були пропорційними і придатними. Сьогоднішня заява російського уряду була ескалаціонною і гідною жалю. Вступати в цикл ескалації не в наших інтересах, але ми залишаємо за собою право відповісти на будь-які заходи у відповідь Росії проти Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало список американців, яким заборонили в'їзд на територію країни:

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генеральний прокурор США Меррік Гарланд;

директор ФБР Крістофер Рей;

директор Федерального бюро в'язниць США Майкл Карвахаль;

радник президента США з внутрішньої політики, екс-постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки Сьюзан Райс;

директор Національної розвідки США Евріл Хейнс.

Також закритий в'їзд Джону Болтону, колишньому помічникові президента США з національної безпеки і постійного представника при ООН, і Роберту Вулсі, колишньому директору ЦРУ.

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Нагадаємо, 15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і інтересів штатів. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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