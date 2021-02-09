Facebook посилює боротьбу з дезінформацією щодо COVID-19

Компанія Facebook Inc. розширила перелік випадків, в яких вона буде видаляти пости, що стосуються питань охорони здоров'я та містять неправдиву інформацію про COVID-19 і боротьбу з ним. Оновлення зокрема стосуються брехні про вакцини і вакцинацію.

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Про це йде мова в оновленні, внесеному в понеділок, 8 лютого, в квітневий блог компанії.

Так, компанія має намір видаляти записи, які стверджують, що:

COVID-19 створений штучно;

вакцини неефективні в боротьбі із захворюваннями, від яких вони створені;

захворювання безпечніше, ніж вакцина;

вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.

"Ми негайно почнемо забезпечувати дотримання цієї політики, приділяючи особливу увагу сторінкам, групам і акаунтам, які порушують ці правила", – йдеться в повідомленні.

У Facebook також заявив, що групи, сторінки і облікові записи, які неодноразово сприяли поширенню подібних постів можуть бути повністю видалені з сайту.

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Нагадаємо, в грудні в компанії заявили, що соцмережі Facebook і Instagram будуть видаляти всі неправдиві твердження про вакцини від COVID-19, які були спростовані експертами в галузі охорони здоров'я.

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