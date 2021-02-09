Facebook посилює боротьбу з дезінформацією щодо COVID-19

Компанія Facebook Inc. розширила перелік випадків, в яких вона буде видаляти пости, що стосуються питань охорони здоров'я та містять неправдиву інформацію про COVID-19 і боротьбу з ним. Оновлення зокрема стосуються брехні про вакцини і вакцинацію.
Про це йде мова в оновленні, внесеному в понеділок, 8 лютого, в квітневий блог компанії.
Так, компанія має намір видаляти записи, які стверджують, що:
- COVID-19 створений штучно;
- вакцини неефективні в боротьбі із захворюваннями, від яких вони створені;
- захворювання безпечніше, ніж вакцина;
- вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.
"Ми негайно почнемо забезпечувати дотримання цієї політики, приділяючи особливу увагу сторінкам, групам і акаунтам, які порушують ці правила", – йдеться в повідомленні.
У Facebook також заявив, що групи, сторінки і облікові записи, які неодноразово сприяли поширенню подібних постів можуть бути повністю видалені з сайту.
Нагадаємо, в грудні в компанії заявили, що соцмережі Facebook і Instagram будуть видаляти всі неправдиві твердження про вакцини від COVID-19, які були спростовані експертами в галузі охорони здоров'я.
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