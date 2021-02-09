Русский
$ 27,67
33,26
  1. Світові новини
  2. США

Facebook посилює боротьбу з дезінформацією щодо COVID-19

9 лютого, 01:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Злісних порушників будуть видаляти

Компанія Facebook Inc. розширила перелік випадків, в яких вона буде видаляти пости, що стосуються питань охорони здоров'я та містять неправдиву інформацію про COVID-19 і боротьбу з ним. Оновлення зокрема стосуються брехні про вакцини і вакцинацію.

Реклама

Про це йде мова в оновленні, внесеному в понеділок, 8 лютого, в квітневий блог компанії.

Так, компанія має намір видаляти записи, які стверджують, що:

  • COVID-19 створений штучно;
  • вакцини неефективні в боротьбі із захворюваннями, від яких вони створені;
  • захворювання безпечніше, ніж вакцина;
  • вакцини токсичні, небезпечні або викликають аутизм.

"Ми негайно почнемо забезпечувати дотримання цієї політики, приділяючи особливу увагу сторінкам, групам і акаунтам, які порушують ці правила", – йдеться в повідомленні.

У Facebook також заявив, що групи, сторінки і облікові записи, які неодноразово сприяли поширенню подібних постів можуть бути повністю видалені з сайту.

В тренді
На Гаїті заявили про спробу державного перевороту
Реклама

Нагадаємо, в грудні в компанії заявили, що соцмережі Facebook і Instagram будуть видаляти всі неправдиві твердження про вакцини від COVID-19, які були спростовані експертами в галузі охорони здоров'я.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)
З новим президентом США Зеленський змінив тон спілкування (рос.)Влада
США можуть зняти санкції з
США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2": Байден повідомив Меркель про умовуЕкономіка
Безос звільняється з Amazon: мільярдер шокував новиною
Безос звільняється з Amazon: мільярдер шокував новиноюБізнес
"Змусимо Росію платити": Байден оголосив ультиматум КремлюСША
Експерти назвали 5 причин, чому варто носити маску навіть після вакцинації
Експерти назвали 5 причин, чому варто носити маску навіть після вакцинаціїСША
Компанія Маска імплантувала чип у мозок мавпи і навчила грати на комп'ютері силою думки
Компанія Маска імплантувала чип у мозок мавпи і навчила грати на комп'ютері силою думкиСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти