Генерал США вражений українськими військовими

За словами Марка Міллі, українські захисники можуть вразити значну кількість цілей

Марк Міллі обговорив українських захисників. Фото: колаж "Сьогодні"

У Брюсселі у середу, 15 червня, відбулося нове засідання формату "Рамштайн". Генерал армії США Марк Міллі похвалив українських військових в обігу американського озброєння. Так, він назвав наших військовослужбовців "першокласними стрілками" на гаубицях М777.

Про це Міллі розповів під час зустрічі "Рамштайн-3".

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За словами американського генерала, він очікує, що українські військові будуть хорошими і у поводженні з РСЗВ HIMARS.

Крім того, Міллі зменшив критику стосовно того, що Америка не надає Україні все необхідне озброєння.

"У війні жодна система озброєнь ніколи не є срібною кулею. Таким чином, ніяка система озброєння, єдина система озброєння ніколи не змінює чашу терезів", – підкреслив Міллі.

Він додав, що українські захисники спроможні вразити значну кількість цілей, якщо правильно використовуватимуть системи озброєння із Заходу.

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Генерал США навів список зброї, яку передали Україні союзники

Як повідомляє "Україна 24", генерал армії США Марк Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:

97 тисяч протитанкових систем;

237 броньованих автомобілів;

60 засобів ППО;

250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;

понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру.

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"Все, що пан Залужний (головнокомандувач ЗСУ – Ред.) просив – ми всі намагаємося доставити!", – резюмував Міллі.

Допомога від США

Новий пакет військової допомоги від США включає:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тис. 155 мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Гарпун";

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Техніка почне надходити у серпні.

Також стало відомо, що Словаччина відправить Україні гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що до "Рамштайну-3" приєдналися ще три країни.