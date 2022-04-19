Держдеп США розглядає можливість визнати РФ країною-спонсором тероризму

Представники Державного департаменту США вивчають всі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за повномасштабний напад на Україну. РФ можуть оголосити державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє CNN.
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За словами спікера Держдепу США Неда Прайса, на ухвалення відповідного рішення може знадобитися кілька тижнів.
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"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон. Будь то цей орган (американський список держав-спонсорів тероризму) або якийсь інший орган, доступний нам відповідно до закону, ми будемо застосовувати його, якщо він буде ефективним і доречним", — сказав прессекретар.
Згідно з визначенням Держдепу, держава-спонсор тероризму — це країна, яка "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз у такому списку у США тільки чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.
Потрапляння РФ до відповідного списку може мати ряд наслідків, зокрема накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на різноманітний експорт товарів подвійного призначення.
Верховна Рада визнала Росію державою-терористом
Верховна Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку. Законопроєкт № 7214 було прийнято у першому читанні. Його підтримали 311 парламентаріїв.
Співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".
"Літери "Z", "V" визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – наголосив він.
Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є:
- державний геноцид українського народу,
- фізичне знищення,
- масові вбивства громадян України,
- вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення,
- використання заборонених методів війни,
- руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури,
- створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.
"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення. Термін "терористична діяльність" доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", – додав Потураєв.