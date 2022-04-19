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СЬОГОДНІ Світові новини США

Держдеп США розглядає можливість визнати РФ країною-спонсором тероризму

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 квітня, 02:13
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Зараз у такому списку у США лише чотири країни
Росію можуть визнати країною-спонсором тероризму/Фото: колаж: "Сьогодні"
Росію можуть визнати країною-спонсором тероризму/Фото: колаж: "Сьогодні"

Представники Державного департаменту США вивчають всі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за повномасштабний напад на Україну. РФ можуть оголосити державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє CNN.

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За словами спікера Держдепу США Неда Прайса, на ухвалення відповідного рішення може знадобитися кілька тижнів.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон. Будь то цей орган (американський список держав-спонсорів тероризму) або якийсь інший орган, доступний нам відповідно до закону, ми будемо застосовувати його, якщо він буде ефективним і доречним", — сказав прессекретар.

Згідно з визначенням Держдепу, держава-спонсор тероризму — це країна, яка "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз у такому списку у США тільки чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.

Потрапляння РФ до відповідного списку може мати ряд наслідків, зокрема накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на різноманітний експорт товарів подвійного призначення.

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Верховна Рада визнала Росію державою-терористом

Верховна Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку. Законопроєкт № 7214 було прийнято у першому читанні. Його підтримали 311 парламентаріїв.

Співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".

"Літери "Z", "V" визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам", – наголосив він.

Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є:

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  • державний геноцид українського народу,
  • фізичне знищення,
  • масові вбивства громадян України,
  • вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення,
  • використання заборонених методів війни,
  • руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури,
  • створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення. Термін "терористична діяльність" доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", – додав Потураєв.

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Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
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РСЗВ 130
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
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