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Громили ресторани, а "джокер" підбурював натовп: відпочивальники мало не рознесли Маямі (фото і відео)

21 березня, 17:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Правоохоронці вже не могли гарантувати належний рівень громадської безпеки

Влада Маямі-Біч ввела в суботу, 20 березня, надзвичайну комендантську годину в популярному розважальному районі міста Саус-Біч, щоб припинити безлад і приборкати натовпи гуляк, що втратили контроль.

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Про це повідомляє dailysabah.com.

Як повідомляють, таке рішення прийняли після того, як популярний розважальний район міста заполонила така кількість людей, що правоохоронці вже не могли гарантувати належний рівень громадської безпеки.

За повідомленнями місцевої преси, за останні кілька днів з'явилося багато вірусних відеороликів, що показують бійки в ресторанах, вони завдали серйозної шкоди, а також спонукали відвідувачів втікати, чи не оплачуючи високі рахунки.

Комендантська година почала діяти після 8-ї вечора за місцевим часом.

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Як повідомляє brobible.com, перед тим, як настала комендантська година в суботу ввечері, чоловік, одягнений в костюм джокера, заскочив на дах машини і став кричати: "COVID скінчився, крихітко!" – і кидав гроші в повітря.

З огляду на фото, які публікують ЗМІ, відпочивальники не хотіли розходитися навіть після початку комендантської години. Сталося кілька сутичок з поліцією.

Нагадаємо, на початку січня прихильники попереднього президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолія, де мали визначити й оголосити переможця на виборах – демократа Джо Байдена.

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