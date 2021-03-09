12 млрд доларів за дві години: Ілон Маск став ще багатшими

Засновник Tesla все ще на понад 10 млрд відстає від Джеффа Безоса

Статок американського бізнесмена Ілона Маска, який за минулий тиждень втратив близько 49 млрд доларів, лише за пару годин зріс на понад 12 млрд.

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Це сталося завдяки зростанню вартості акцій його основного активу – автомобільної компанії Tesla, про що йдеться на сайті біржі Nasdaq.

Через зниження капіталізації компанії на майже 310 млрд доларів з січня – до 540,4 млрд – статок самого Маска за цей самий період знизився на 27 млрд доларів.

Проте 9 березня вартість цінних паперів Tesla всього менш ніж за дві години зросла майже на 15% – з 563 до 645 доларів за акцію, а капіталізація компанії сягнула 608,5 млрд – це на 70 млрд більше, ніж напередодні. На цей момент тенденція до зростання зберігається.

При цьому стан самого Маска зріс на понад 12 млрд доларів і тепер сягає близько 161 млрд доларів. Це все одно на понад 10 млрд менше, ніж у найбагатшої людини в світі – засновника Amazon Джеффа Безоса, чий капітал якого оцінюється в 174 млрд.

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Нагадаємо, що в кінці лютого ж Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною в світі.

Однією з причин цього могли стати слова Маска про те, що ціна криптовалют біткоїн та ефір знаходяться на завищеному рівні. При цьому за два тижні до заяви Маска Tesla оголосила, що придбала біткоїнів на 1,5 млрд доларів.

Ми також повідомляли, що космічна компанія Маска SpaceX оголосила про набір цивільного екіпажу для першого в світі комерційного рейсу:

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