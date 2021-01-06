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Історичне голосування: партія Трампа може програти вибори в Сенат

6 січня, 12:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

До поразки республіканців міг привести сам президент

Демократи вперше за п'ять років впритул підібралися до контролю над Сенатом США – верхньою палатою американського парламенту. Від заповітної мети – це дозволить приймати будь-які пропозиції президента Джо Байдена – їх відділяє перемога лише одного кандидата.

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Про це повідомляє CNN.

За результатами другого туру голосування пастор Рафаель Варнок став першим за 20 років демократом (і першим темношкірим в історії), який обрався до Сенату від штату Джорджія. З невеликою перевагою він переміг республіканку і бізнес-леді Келлі Леффлер .

Ситуація довкола напарника Ворнока з виборчої кампанії – документаліста Джона Оссоффа – поки що неясна. Опрацьовано 98% бюлетенів з 159 округів Джорджії. Офіційні підсумки голосування обіцяють оголосити пізніше. Від республіканців йому протистоїть Девід Пердью, який займає крісло сенатора з 2015 року.

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Підсумки голосування стануть вирішальними для всієї Америки – станом на сьогодні в Сенаті, який з 2016 року контролювався республіканцями, практично склалася рівновага. З 100 місць 50 дісталося представникам Республіканської партії, а 49 – Демократичної.

Слід зазначити, що в тому випадку, якщо голоси членів Сенату розділятися порівну з якогось із законопроектів, вирішальний голос надається віце-президенту (це буде Камала Харріс).

Нагадаємо, що Джорджія є одним з "невизначених" штатів – в яких немає яскраво вираженого переважання підтримки республіканців або демократів. На минулих в листопаді президентських виборах голоси виборців тут розділилися майже порівну між Трампом і Байденом, але останній навіть після перерахунку бюлетенів все ж набрав трохи більше.

Як ми вже писали, саме впертість Трампа щодо результатів виборів в Джорджії могла зіграти на руку демократам.

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