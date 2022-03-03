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Як не заробити гастрит під час війни – беремо в укриття правильні продукти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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3 березня, 06:00
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Вимушене постійне знаходження у сховищі позбавляє нас можливості нормально харчуватися. Як організувати свій раціон в умовах бойових дій – у статті
Щоб не заробити гастрит і не отруїтися їжею під час війни з Росією, уникайте продуктів, що швидко псуються
Щоб не заробити гастрит і не отруїтися їжею під час війни з Росією, уникайте продуктів, що швидко псуються / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Які продукти взяти у бомбосховище і як взагалі організувати харчування, коли постійно виють сирени та війська РФ обстрілюють мирне населення? Як збалансувати вимушену "дієту" на консервах та сухих пайках – розповіли в центрі цивільного здоров'я МОЗ України

Якими продуктами запастися під час воєнного стану

Спланувати харчування для всієї сім'ї, коли ми позбавлені нормального доступу до продуктів та більшу частину часу проводимо у сховищах, складно. В ситуації воєнного стану доведеться запасатися продуктами тривалого зберігання.

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М'ясні або рибні консерви виручать під час воєнного стану, а також інші продукти тривалого терміну зберігання
М'ясні або рибні консерви виручать під час воєнного стану, а також інші продукти тривалого терміну зберігання / Фото: unsplash.com

Щоб не витрачати час на приготування, уникнути швидкого псування продуктів і максимально спробувати збалансувати раціон.

  • консерви рибні та м'ясні,
  • консервовані фрукти та овочі, ягоди (не забудьте ніж для відкриття консервів)
  • злакові, фруктові або білкові батончики
  • хлібці, гранолу чи пластівці
  • олія арахісова
  • сухофрукти, сушені роки, горіхи
  • соки консервовані
  • молоко пастеризоване.

Навіть якщо у вас виходить їсти гарячу їжу, ці продукти завжди бажано мати в запасі. Пам'ятайте, що продукти, що швидко псуються, в умовах перебоїв з енергопостачанням, можуть призвести до харчового отруєння.

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Як зберігати їжу, щоб не зіпсувалась і не отруїтися самому?

Їжу, яку берете з собою в укриття, кладіть у контейнери, що закриваються . Посуд у якій готуєте важливо тримати у чистоті. Якщо в їжу потрапив пил, бруд та інше забруднення, то не їжте його. Продукти, які зберігалися понад дві години за кімнатної температури, у яких з'явився запах, змінився колір і текстура, не їжте, викиньте.

Їжу, яку берете з собою в укриття або тримайте в холодильнику, кладіть в контейнери, що закриваються
Їжу, яку берете з собою в укриття або тримайте в холодильнику, кладіть в контейнери, що закриваються / Фото: freepik.com

Якщо до вас потрапили здуті банки з м'ясними, рибними чи іншими консервами, то краще не ризикувати і не їсти таку їжу. Навіть якщо на вигляд вона виглядає цілком нормальною, без запаху. Коли готуєте суміш малюкам, обов'язково використовуйте тільки кип'ячену воду або бутильовану.

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Також при перебоях з дитячим харчуванням можна "врятуватися" коров'ячим молоком, читайте "Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші – відповів доктор Комаровський".

В умовах військового стану також важливо підтримувати здоров'я, консультацію лікаря безкоштовно можна отримати тут.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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