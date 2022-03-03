Як не заробити гастрит під час війни – беремо в укриття правильні продукти

Які продукти взяти у бомбосховище і як взагалі організувати харчування, коли постійно виють сирени та війська РФ обстрілюють мирне населення? Як збалансувати вимушену "дієту" на консервах та сухих пайках – розповіли в центрі цивільного здоров'я МОЗ України
Якими продуктами запастися під час воєнного стану
Спланувати харчування для всієї сім'ї, коли ми позбавлені нормального доступу до продуктів та більшу частину часу проводимо у сховищах, складно. В ситуації воєнного стану доведеться запасатися продуктами тривалого зберігання.
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Щоб не витрачати час на приготування, уникнути швидкого псування продуктів і максимально спробувати збалансувати раціон.
- консерви рибні та м'ясні,
- консервовані фрукти та овочі, ягоди (не забудьте ніж для відкриття консервів)
- злакові, фруктові або білкові батончики
- хлібці, гранолу чи пластівці
- олія арахісова
- сухофрукти, сушені роки, горіхи
- соки консервовані
- молоко пастеризоване.
Навіть якщо у вас виходить їсти гарячу їжу, ці продукти завжди бажано мати в запасі. Пам'ятайте, що продукти, що швидко псуються, в умовах перебоїв з енергопостачанням, можуть призвести до харчового отруєння.
Як зберігати їжу, щоб не зіпсувалась і не отруїтися самому?
Їжу, яку берете з собою в укриття, кладіть у контейнери, що закриваються . Посуд у якій готуєте важливо тримати у чистоті. Якщо в їжу потрапив пил, бруд та інше забруднення, то не їжте його. Продукти, які зберігалися понад дві години за кімнатної температури, у яких з'явився запах, змінився колір і текстура, не їжте, викиньте.
Якщо до вас потрапили здуті банки з м'ясними, рибними чи іншими консервами, то краще не ризикувати і не їсти таку їжу. Навіть якщо на вигляд вона виглядає цілком нормальною, без запаху. Коли готуєте суміш малюкам, обов'язково використовуйте тільки кип'ячену воду або бутильовану.
Також при перебоях з дитячим харчуванням можна "врятуватися" коров'ячим молоком, читайте "Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші – відповів доктор Комаровський".
В умовах військового стану також важливо підтримувати здоров'я, консультацію лікаря безкоштовно можна отримати тут.