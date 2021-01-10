Конституція біля Капітолію і надувний Трамп: американці вимагають імпічменту президента (відео)

У Вашингтоні і Нью-Йорку протестують проти Трампа

У США готуються до можливого імпічменту Дональда Трампа. Демократи вже підготували документ, який може позбавити його крісла очільника держави, а на вулиці американських міст виходять мітингувальники із вимогою відставки глави Білого дому.

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Про останні події у США у сюжеті власкора новин "Сьогодні" Зоряни Степаненко.

Журналіст підтвердила, що акції протесту в Сполучених Штатах тривають і нині. У Вашингтоні до стін Конгресу мітингувальники приносять Конституцію і цитують розділи, які, на їхню думку, порушив чинний президент .

А в Нью-Йорку люди пройшлися Мангеттеном, тримаючи в руках надувну ляльку Трампа та вимагаючи його негайної відставки, попри те, що до кінця його каденції лишилося 10 днів.

"Ми цього тижня бачили жахливий натовп, який він скерував до Капітолія. Нас не мають лякати такими речами. І ми не повинні бачити прапори Сполучених Штатів, які валяються на східцях адміністративної будівлі", - каже один з протестувальників.

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У Конгресі також хочуть відставки Трампа. Один із варіантів – визнати його недієздатним. Тоді на час, що лишився, країну очолить віцепрезидент Майк Пенс. Для цього потрібна його згода. І він, хоч і довго думав, але врешті не проти, пишуть американські ЗМІ, посилаючись на свої джерела.

Якщо президента визнають недієздатним, це буде безпрецедентний випадок в американській історії.

Сам Пенс планує побувати на інавгурації Джо Байдена, а з Трампом, пишуть журналісти, не спілкувався від дня штурму Капітолія. У безладах президента вважає винним мало не весь американський політикум.

"Дональд Трамп має піти зараз. Той, хто є зрадником і втратив контроль над своїми розумовими здібностями настільки, щоби почати повстання проти США, не повинен мати доступу до ядерної кнопки", – каже мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Якщо Пенс таки відмовиться очолити країну, конгресмени готують інший план – імпічмент. Завтра узгодять статті, в яких пропишуть обвинувачення Трампу. Саме голосування може відбутися уже в середу. І якщо більшість буде "за", дорога до Білого дому чинному президентові буде назавжди закрита.

Щодо Трампа, то він мовчить – як би це не було незвично. Його аккаунт у Twitter, через який він зазвичай спілкувався зі світом, заблокували, але й на публіці від дня штурму він не з'являється.

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Один із місцевих телеканалів, посилаючись на свої джерела, повідомив, що післязавтра Трамп планує подорож на кордон із Мексикою, де триває будівництво його стіни. Більше про цей захід жодних деталей.

А в Twitter замість нього написав син – Дональд Трамп-молодший. Обурився цензурою в інтернеті й дав посилання на сайт, де невдовзі з'явиться інформація про подальші дії президента.

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