Максимальна боєготовність. США відреагували на війська Росії біля Донбасу

Пентагон спостерігає за ескалацією на сході України і передислокацією російських військ

На тлі нещодавнього загострення ситуації на Донбасі та стягування Росією своїх військ до кордонів України боєготовність Європейського командування армії США підвищили до максимального рівня.

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Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на свої джерела.

Якщо до активізації російської армії ситуацію в європейському регіоні Пентагон оцінював як "можливу кризу", то тепер готовність американських військ на європейських базах підвищили до статусу "потенційна неминуча криза", тобто до максимальної небезпеки.

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Американські військові нарахували 4 тис. солдатів, яких Росія розмістила додатково в прикордонних з Україною областях, а також озброєння і техніку.

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При цьому деякі американські експерти побоюються неясних намірів Москви і кажуть, що можлива операція російських військ на Донбасі може обернутися серйозними наслідками.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив про можливість "відновлення" війни на Донбасі, цинічно відмовившись визнавати відповідальність Росії за це.

А напередодні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про 28 батальйонних тактичних груп Росії, які дислоковані вздовж державного кордону України, на окупованих територіях Донбасу і Криму.

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