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На Нью-Йорк обрушився сніговий шторм: через негоду призупинено авіарейси (фото)

2 лютого, 02:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

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1 лютого на Нью-Йорк (США) обрушився сильний шторм зі снігопадом і поривчастим вітром, який подекуди сягав 80 км на годину. Це найсильніша з 2016 року заметіль.

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Як повідомляє New York Post, всі рейси з аеропорту Ла-Гуардія і Кеннеді були припинені через негоду в районі Нью-Йорка.

Також тимчасово працювати перестало метро.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що п'ять державних пунктів масової вакцинації в штаті будуть закриті через зимовий шторм, і всі зустрічі будуть перенесені.

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Водночас на початку лютого в Україну прийдуть морози, проте протримаються вони недовго – південні і південно-західні вітри принесуть відлига і опади.

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США шторм Нью- Йорк
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