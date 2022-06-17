На війні в Україні пропав вже третій американець. У Держдепі занепокоєні

Нині невідомо, де перебуває військовий

Прайс заявив, що зник ще один американський військовий/Фото: MANUEL BALCE CENETA/POOL/AFP via Getty Images, Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

США мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час війни Росії в Україні.

Про це заявив прессекретар Держдепу Нед Прайс, повідомляє CNN.

Реклама

Деталі

Місцеперебування третього американського бійця нині невідоме.

"Я не можу говорити про подробиці цього випадку. На жаль, ми не знаємо всіх деталей", — сказав він.

За словами Прайса, відомство перебуває на зв'язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше.

Водночас ні США, ні Україна, ні Міжнародний Комітет Червоного Хреста не можуть підтвердити повідомлення про те, що вони були взяті в полон.

Реклама

"Ми продовжуємо закликати всіма можливими способами громадян США не їхати в Україну через супутні небезпеки, які викликає агресія Росії", — додав Прайс.

Водночас Вашингтон поки не звертався до Москви у зв'язку зі зниклими американськими добровольцями, оскільки у США немає підстав вважати, що саме Росія взяла їх у полон, і оскільки сама РФ не підтверджує цього.

Окупанти хочуть стратити військових

Самопроголошені, а фактично контрольовані Росією "республіки" на території окупованого Донбасу готуються провести перші страти іноземців – захисників "Азовсталі", які здалися в полон за домовленістю через ООН.

Суд самопроголошеної "ДНР" визнав британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма винними у спробі насильницького захоплення влади у квазіреспубліці, а також у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності. Всім трьом винесли смертний вирок.

Реклама

Усі троє є військовослужбовцями Збройних сил України. Вони підписали контракти з ЗСУ ще до початку російського вторгнення та опинилися серед захисників металургійного комбінату "Азовсталь".

Суд відбувся у стислий термін, без доступу для журналістів, і вся інформація надходила лише через російські пропагандистські ЗМІ. Російські пропагандисти стверджують, що обвинувачені нібито визнали "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". А ця стаття передбачає тривалі терміни ув'язнення аж до довічного.

Родичі засуджених розповідали іноземним ЗМІ, що їхні близькі не отримали нормального захисту, а надані "адвокати" нічого не робили.

Влада Британії раніше закликала "ДНР" "поставитися з милосердям" до британців, що потрапили в полон. Самі Шон Піннер та Ейден Аслін просили британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона допомогти з їхнім обміном на колишнього нардепа Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, де РФ утримує полонених захисників Маріуполя. Також ми писали, що Росія готує провокації з полоненими захисниками Маріуполя.