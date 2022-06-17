На войне в Украине пропал уже третий американец. В Госдепе обеспокоены

В настоящее время неизвестно, где находится военный

Прайс заявил, что пропал еще один американский военный/Фото: MANUEL BALCE CENETA/POOL/AFP via Getty Images, Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

США имеют информацию о трех американских добровольцах, которые исчезли во время войны России в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает CNN.

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Местонахождение третьего американского бойца в настоящее время неизвестно.

"Я не могу говорить о подробностях этого случая. К сожалению, мы не знаем всех деталей", — сказал он.

По словам Прайса, ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее.

В то же время, ни США, ни Украина, ни Международный Комитет Красного Креста не могут подтвердить сообщения о том, что они были взяты в плен.

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"Мы продолжаем призывать всеми возможными способами граждан США не ехать в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые вызывает агрессия России", — добавил Прайс.

В то же время Вашингтон пока не обращался в Москву в связи с пропавшими американскими добровольцами, поскольку у США нет оснований считать, что именно Россия взяла их в плен, и поскольку сама РФ не подтверждает это.

Оккупанты хотят казнить военных

Самопровозглашенные, а фактически контролируемые Россией "республики" на территории оккупированного Донбасса, готовятся провести первые казни иностранцев – защитников "Азовстали", сдавшихся в плен по договоренности через ООН.

Суд самопровозглашенной "ДНР" признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в квази-республике, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Всем троим вынесли смертный приговор.

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Все трое являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. Они подписали контракты с ВСУ еще до начала российского вторжения и оказались среди защитников металлургического комбината "Азовсталь".

Суд прошел в сжатые сроки, без доступа для журналистов и вся информация поступала только через российские пропагандистские СМИ. Российские пропагандисты утверждают, что обвиняемые якобы признались в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности". А эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Родственники осужденных рассказывали иностранным СМИ, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, где РФ удерживает пленных защитников Мариуполя. Также мы писали, что Россия готовит провокации с пленными защитниками Мариуполя.