"Він потонув": розповідаємо про знамените інтерв'ю Путіна Ларрі Кінгу

У США від коронавірусу помер відомий американський журналіст Ларрі Кінг. У Мережі згадали його спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним про підводний човен "Курськ", який затонув в Баренцевому морі 12 серпня 2000 року – загинули всі 118 членів екіпажу. Кінг поспілкувався з російським президентом у вересні цього ж року.

Ларрі Кінг і Путін

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Кінг з 1985 року вів на CNN своє авторське шоу Larry King Live. Воно було найпопулярнішою програмою в історії каналу і виходило рекордну кількість часу, до 2010 року. Співрозмовниками Ларрі Кінга були багато впливових людей. Серед них Дональд Трамп, Білл Клінтон і Володимир Путін.

Інтерв'ю Кінга з Путіним стало відомим у всьому світі. У ньому російський президент досить неоднозначно відповів на запитання про затонулий підводний човен "Курськ".

Кінг запитав у Путіна, що ж все таки сталося з судном і чи можна було запобігти трагедії. Після запитання співрозмовник журналіста розгубився, і на кілька секунд в студії була тиша. Але раптом Путін з посмішкою відповів: "Він потонув". Така очевидна і в той же час цинічна відповідь шокувала, обурила і збентежила глядачів у всьому світі.

Через кілька секунд президент Росії пустився в міркування про долю підводного човна, але всій світовій спільноті запам'яталася саме перша реакція на запитання.

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Пізніше на запитання, що б він змінив в своїх діях після звістки про затонулий підводний човен, він відповів, що скасував би "робочі зустрічі за місцем відпочинку в Сочі".

За словами Путіна, "можна було в цій частині вчинити інакше", оскільки його дії "використовували для певних атак, для розгойдування самого інституту президентської влади, а це саме по собі вже погано і шкідливо для держави".

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Виявилося, що питання власного іміджу в зв'язку з загибеллю "Курська" дуже хвилювало Путіна. Це, також, підтверджують і стенограми переговорів Путіна з тодішнім президентом США Біллом Клінтоном.

Larry King Live на росТБ

У 2013 році права на нову програму Кінга, який на той час пішов з CNN, купила телекомпанія Russia Today. Російські журналісти почали поширювати інформацію, що Кінг стане ведучим RT, але він відразу ж спростував всі чутки.

"RT мене не наймав. Вони купили ліцензію на показ моїх передач і транслюватимуть їх на своєму каналі", – заявив у 2013 році Кінг.

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За його словами, права на нову програму Larry King Now належать йому самому, а також продюсерській компанії Ora TV, яку він заснував разом з мексиканським мільярдером Карлосом Слімом.

Він звернув увагу, що створювати програми буде саме Ora TV, а Russia Today на зміст програм впливати ніяк не зможе.

Раніше ми згадували найвідоміші факти про Ларрі Кінга. Зокрема, його шоу занесено в книгу рекордів Гіннеса і у нього є зірка на "Алеї слави".

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