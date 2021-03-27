Pfizer почала випробовувати вакцину від коронавірусу на дітях

Компанія Pfizer почала випробовувати на дітях віком від шести місяців до 11 років вакцину від COVID-19.

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Про це повідомляє Іnsider.

Першими щеплення отримали дев'ятирічні дівчатка-близнючки. Їм їх зробили в Університеті Дьюка.

"Нас обнадіяли дані з групи від 12 до 15 років", – пояснила в інтерв'ю New York Times прессекретар Pfizer Шарон Кастільо, що спонукало компанію почати випробування на дітях раніше, ніж вони спочатку планували.

Випробування проходитиме з трьома різними дозами (10, 20 і 30 мікрограмів) серед 144 дітей з усього світу. Зазначимо, що дорослим відразу дають дві дози по 30 мкг з інтервалом 21 день.

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Дітей розділять на три вікові групи – від 5 до 11 років, від двох до чотирьох років і від шести місяців до двох років. Дослідники стежитимуть за їх станом – побічними ефектами і рівнем антитіл.

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Пізніше випробування вже охопить 4500 дітей: дві третини отримають безпечну дозу вакцини, а одна третина отримає плацебо.

Зазначимо, що Pfizer разом з Moderna і AstraZeneca тестує вакцину COVID-19 для дітей. Moderna почала випробування на початку березня, а AstraZeneca – ще в лютому

Раніше ми повідомляли, що вакцину проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечною і ефективною для вагітних.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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