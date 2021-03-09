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Приніс до школи бомбу: в США від вибуху постраждали діти

9 березня, 09:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

16-річний учень випадково привів в дію саморобний вибуховий пристрій

Вибух стався в школі в США, саморобний пристрій до школи приніс один з учнів.

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Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Як повідомляється, учень школи в Ньюейго (штат Мічиган) приніс саморобний вибуховий пристрій до школи і випадково привів його в дію в класі. В результаті події постраждали шестеро осіб.

"Попереднє розслідування показало, що 16-річний учень випадково привів в дію саморобний вибуховий пристрій, який приніс з собою", – повідомили в поліції.

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Як повідомляється, в результаті власник бомби отримав поранення середнього ступеня тяжкості, четверо його однокласників – легкі травми, до допомоги медиків також звернулася класний керівник.

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Раніше повідомлялося, що в Києві на території школи стався вибух.

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США вибух бомба
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