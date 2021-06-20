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Знову Росія? Чому США зупинили пакет військової допомоги Україні

20 червня 2021 19:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Сполучені Штати готові допомогти Україні, однак якщо Росія вдасться до агресивних дій

США поки що не будуть надавати пакет військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів через те, що у звітності сталася "плутанина". Ці гроші планували виділити в разі нарощування військ РФ на кордонах України.

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Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає The Washington Post.

За його словами, Сполучені Штати надали Україні 275 мільйонів доларів допомоги і пообіцяли додатково 100 мільйонів доларів, якщо Росія продовжить нарощувати війська вздовж кордону з Україною. Поки Сполучені Штати заморозили ці додаткові 100 мільйонів доларів.

Але Салліван зазначив, що Сполучені Штати готові допомогти Україні, якщо Росія вдасться до агресивних дій.

"Думка про те, що ми відмовляємося від будь-якої допомоги в сфері безпеки України, просто нонсенс", – сказав він.

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11 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони США затвердив другу частину допомоги з безпеки України в 2021 році обсягом 150 млн доларів.

Нагадаємо, що в березні йшлося про виділення тільки 125 млн доларів.

Також ми повідомляли, що умовою для виділення коштів було досягнення достатнього прогресу в ключових оборонних реформах в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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