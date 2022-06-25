Росія вже програла війну – Блінкен

РФ, незважаючи на досягнення певних успіхів на Донбасі, далека від вирішальної перемоги

Ентоні Блінкен вважає, що навіть у разі подальшого наступу Росія займе повністю зруйновані нею ж міста. Колаж "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжуватиме підтримку України у протистояння російської агресії , а Росія вже програла у розв'язаній нею ж війні.

Про це Блінкен заявив на прес-конференції у Берліні, пише "Європейська правда".

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Подробиці

"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам казав, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі. Суверенна та незалежна Україна існуватиме довше, ніж житиме Путін", – заявив він.

Блінкен додав, що Росія, незважаючи на досягнення певних успіхів на Донбасі, далека від вирішальної перемоги, а досягнення, які вона вже має, коштували їй надзвичайно високу ціну.

"За повідомленнями, з початку вторгнення загинули або зазнали поранень десятки тисяч російських військових. Росія продовжує втрачати танки, авіацію, бронетехніку у великих кількостях", – зазначив держсекретар США.

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Він додав, що навіть у разі подальшого наступу Росія займе повністю зруйновані нею ж міста, а українські військові відійдуть на укріпленіші позиції, де зможуть ефективно оборонятися.

Раніше військовий експерт Петро Черник розповів про те, що Росія наближається до сакрального кордону втрати своїх танків При цьому військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть ще більше. завдати ракетних ударів по Україні – вони будуть пов'язані з кількома заходами, зокрема політичними.