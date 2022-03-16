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СЬОГОДНІ Світові новини США

Сенат США засудив Путіна як воєнного злочинця

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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16 березня, 05:57
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Резолюцію представив республіканець Ліндсі Грем
Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людяності". Колаж "Сьогодні"
Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людяності". Колаж "Сьогодні"

Сенат США одноголосним рішенням ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

"Усі ми в цій залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Зазначається, що Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людяності", вчинені російськими збройними силами під керівництвом Путіна.

Резолюцію представив республіканець Ліндсі Грем, її підтримали сенатори обох партій одноголосно.

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Обстановка

  • Міноборони України у своєму вечірньому зведенні за підсумками 15 березня повідомило, що внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобиївки ворог втратив одразу сім бойових вертольотів.
  • 8 березня було оголошено, що у Миколаївській області збили один гелікоптер окупантів.
  • А днем раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські літаки стали боятися перетинати український кордон, бо далеко не всі повертаються на базу після непроханого візиту на нашу територію.
  • За даними Міноборони України, станом на 16 березня наші сили знищили 95 вертольотів та 81 ворожий літак. Слава Україні!

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Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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