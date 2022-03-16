Сенат США засудив Путіна як воєнного злочинця

Сенат США одноголосним рішенням ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
"Усі ми в цій залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.
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Зазначається, що Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людяності", вчинені російськими збройними силами під керівництвом Путіна.
Резолюцію представив республіканець Ліндсі Грем, її підтримали сенатори обох партій одноголосно.
Обстановка
- Міноборони України у своєму вечірньому зведенні за підсумками 15 березня повідомило, що внаслідок ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобиївки ворог втратив одразу сім бойових вертольотів.
- 8 березня було оголошено, що у Миколаївській області збили один гелікоптер окупантів.
- А днем раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські літаки стали боятися перетинати український кордон, бо далеко не всі повертаються на базу після непроханого візиту на нашу територію.
- За даними Міноборони України, станом на 16 березня наші сили знищили 95 вертольотів та 81 ворожий літак. Слава Україні!