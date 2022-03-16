Сенат США засудив Путіна як воєнного злочинця

Резолюцію представив республіканець Ліндсі Грем

Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людяності". Колаж "Сьогодні"

Сенат США одноголосним рішенням ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

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"Усі ми в цій залі об'єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу", – заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Зазначається, що Сенат рішуче засуджує "насильство, військові злочини, злочини проти людяності", вчинені російськими збройними силами під керівництвом Путіна.

Резолюцію представив республіканець Ліндсі Грем, її підтримали сенатори обох партій одноголосно.

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