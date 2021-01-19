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"Північний потік – 2": на судно "Фортуна" накладуть санкції

19 січня, 00:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

США вперше ввели санкції проти газопроводу

На російське судно-трубоукладач "Фортуна", яке займається будівництвом газопроводу "Північний потік – 2" накладуть санкції.

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Німецьке мінекономіки підтвердило отримання інформації від посольства США, передає Handelsblatt.

"Ми прийняли це повідомлення до відома з жалем", – йдеться в повідомленні.

Це перший випадок, коли США не тільки пригрозили, але і фактично ввели санкції проти "Північного потоку – 2".

Водночас уряд США сподівається, що Німеччина перегляне свою позицію щодо газопроводу "Північний потік – 2".

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Нагадаємо, 16 січня швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилася від участі в "Північному потоці – 2". Таке рішення ухвалили через ризик потрапити під нові американські санкції.

Також минулої п'ятниці, 15 січня, відомство BSH повідомило, що розширило тимчасові рамки вже виданого дозволу на будівництво газопроводу.

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Німеччина США Північний потік
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